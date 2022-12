Krieg, Liebe und Elternglück: Zweite "Sisi"-Staffel startet

Statt ins Familienglück wird das frischgebackene kaiserliche Elternpaar Sisi und Franz in Kriegs- und Liebeswirren geworfen: Während Bismarck droht, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben, entdeckt Sisi auf politischer Mission in Ungarn die Unbeschwertheit ihrer Kindheit wieder - vielleicht auch einen neuen Liebhaber. Und so geht es auch in den sechs Folgen der zweiten Staffel von "Sisi", die am 27. und 28. Dezember in ORF 1 ausgestrahlt wird, wieder turbulent zu.