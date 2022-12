Wien bekommt zwei neue Filmproduktionshallen

Seitdem in den Rosenhügel-Filmstudios 2014 die Pforten für immer geschlossen wurden, ist die heimische Filmbranche in Bezug auf Atelierproduktionen obdach- und heimatlos. Das soll sich künftig ändern: Im Hafen Wien entstehen zwei neue Filmproduktionshallen, wie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz berichtet wurde. Baustart für zwei nach internationalem Standard geplanten Sound Stages mit rund 3.300 Quadratmetern Gesamtnutzfläche ist im Frühjahr.