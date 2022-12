Helnwein-Bild zeigt blutverschmiertes Mädchen als Zeichen gegen Gewalt

Mit einem Bild des Künstlers Gottfried Helnwein wird am Stephansdom ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Seit Dienstagnachmittag prangt das großflächige Plakat eines blutbefleckten Mädchens, versehen mit der Aufschrift "My Sister" ("Meine Schwester"), am Südturm des Wiener Doms.