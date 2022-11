Festivalzentrum ist das Kulturzentrum "LOT" in der Ankerbrot-Fabrik in Wien-Favoriten. Bis 11. Dezember gibt es hier, aber auch im Lalish Theaterlabor und im Feldenkrais Institut, insgesamt 18 Veranstaltungen - neben Tanzaufführungen und Performances auch Jam Sessions, Ausstellungen, Klanginstallationen und Workshops. Festival-Initiator Will Lopes gibt gleich am 2. Dezember mit "Ich werde - Fremdes Porträt" seine künstlerische Visitenkarte ab.

