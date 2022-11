Konsum von Musik weltweit gestiegen

Der Musikkonsum steigt weltweit, die Genre-Vielfalt wird immer größer - das ist der Sukkus einer Umfrage unter 44.000 Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren in 22 Ländern auf allen Kontinenten. Der Report "Engaging with Music 2022" wurde von der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) in London vorgestellt. Durchschnittlich werden rund 20 Stunden Musik pro Woche gehört, im Vergleich zu 18,4 Stunden im Jahr 2021 und mehr als je zuvor.