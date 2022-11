Trotzdem sei es als Kind und Jugendlicher im Internat nicht immer von Vorteil gewesen, dass der eigene Vater zu den bekanntesten Menschen des deutschen Sprachraums zählt. "Es gab auch Kinder, die dich nicht so toll finden wegen so etwas", sagte Jürgens, der in München lebt. Auch dem Sänger und Komponist selber sei bewusst gewesen, dass es für seine Kinder nicht immer einfach war. "Er hat sich sogar mal dafür entschuldigt", erinnerte sich der 58-Jährige.

Auch als er mit etwa 16 Jahren seinen Vater auf Tournee begleitete, habe es dort nicht viel Zeit für ein Familienleben gegeben. "Ich bin mit den Roadies im Truck gefahren. Ich war als Teil der Crew unterwegs und immer auch in deren Hotels, nicht in den Hotels vom Papa. Das war eine tolle Zeit, aber eben ein Job und kein Familienurlaub", sagte Jürgens. Bei den Konzerten habe er hinter der Bühne mit Ton und Licht ausgeholfen. "Da war der Papa sehr streng. Er hat immer gemerkt, wenn er nicht im Lichtkegel war, weil ich einen Einsatz verpasst habe."

Dass Udo Jürgens Musik irgendwann auf seinen Erfolg als Schlagerstar reduziert wurde, finde sein Sohn schade. "Die Leute verwechseln das. Wenn man sich den Text zu 'Griechischer Wein' zum Beispiel anhört, dann ist das so was von kein Schlager. Das trägt so eine wahnsinnige Message in sich", sagte Jürgens.

Acht Jahre nach Udo Jürgens Tod (1934-2014) erscheint am 16. Dezember das neue Album "da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere" mit 61 Songs des gebürtigen Kärntners. Das Album beinhaltet neben Jürgens großen Klassikern auch bisher unveröffentlichte Varianten einiger Lieder, seltene Liveversionen und Stücke, die bisher nicht digital erhältlich waren. Das Album wurde unter anderem von Jürgens Kindern Jenny und John Jürgens kuratiert. "Man kommt unserem Vater im Hören sehr nah", sagte Jürgens.

