Dichter Rafael Cadenas erhält Cervantes-Preis 2022

Der venezolanische Dichter Rafael Cadenas erhält den diesjährigen Cervantes-Preis. Dies gab der spanische Kulturminister Miquel Iceta am Donnerstagabend in Madrid bekannt. Der Cervantes-Preis ist mit 125.000 Euro dotiert und gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt. Die Auszeichnung geht damit erstmals nach Venezuela.