Die Viennale geht mit Preisverleihung in die Zielgerade

Mit der traditionellen Abschlussgala samt Verleihung der Preise geht am Montag die 60. Viennale in die Zielgerade. Denn heuer endet das größte Filmfestival des Landes nicht mit dem Glamourevent, sondern geht noch einen Tag weiter. So sind auch an Allerheiligen cineastische Preziosen zu erleben. Bei der Gala im Gartenbaukino zeigt Direktorin Eva Sangiorgi zum Ende ihrer fünften Festivalausgabe aber Mia Hansen-Løves Drama "Un beau matin" als offiziellen Abschlussfilm.