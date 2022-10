Katz, der in New York geboren ist und sein Leben lang in der Millionenmetropole arbeitet, war nach Angaben des Museums an der Konzeption der Schau "Alex Katz: Gathering" beteiligt. Viel der Werke sind realistisch anmutende Porträts, häufig von seiner Frau Ada, Landschaftsbilder oder Architekturszenen. Die Ausstellung soll noch bis zum 20. Februar 2023 zu sehen sein.

Ab 7. März 2023 widmet auch die Albertina, die Werke aus ihrer Sammlung nach New York verliehen hat, dem Künstler eine Ausstellung in Wien. Das Bundesmuseum besitzt laut Aussendung die größte Katz-Sammlung in Europa.