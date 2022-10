"Sehr religiöser" Heino auf Kirchentour in Österreich

Heino kommt im November auf Kirchentour nach Österreich und hat am Donnerstag im Wiener Auhof Center dafür die Werbetrommel gerührt. "Es ist schön hier, das erinnert mich an meine Anfangstage", sagte der deutsche Sänger vor Journalisten. Auch mit dem aktuellen Repertoire kehrt Heino an den Beginn seiner Karriere zurück: "Ich werde natürlich nicht 'Blau blüht der Enzian' oder 'Die schwarze Barbara' singen, sondern Schubert, Brahms, Beethoven und Tschaikowski."