Neues Programm fördert Klimaneutralität der Kulturbetriebe

Mit einem neuen Förderprogramm will die Bundesregierung auch im Kultursektor den Umstieg in Richtung Klimaneutralität unterstützen. Gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds hat man ein 15 Mio. Euro schweres, aus EU-Mitteln dotiertes Programm aufgesetzt, das unter dem Titel "Klimafitte Kulturbetriebe" entsprechende Investitionen erleichtern soll. Präsentiert wurde das Vorhaben am Montag von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) im Wiener Gartenbaukino.