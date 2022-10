Installation beim Freud Museum: Hilfe für ukrainische Kinder

Am Sonntag, dem 40. Todestag von Anna Freud, ist an der Fassade des Wiener Freud Museums eine Fotoinstallation in memoriam der Kinderpsychoanalytikerin und Freud-Tochter eröffnet worden. "Eyes - Ochi" zeigt verspiegelte Holz-Kästchen, auf die Augenpaare gemalt sind. Sie sollen ein Jahr lang in dem öffentlich einsehbaren Schauraum Berggasse 19 zu sehen sein und auf das von Psychoanalytikern geführte Kinderhilfszentrum "Prostir RaDity" im ukrainischen Lwiw aufmerksam machen.