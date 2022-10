Die "Skins", die wie hautähnliche Gebilde wirken, denen das Innenleben abhanden gekommen ist, stehen dabei in den Sale Monumentali und damit unter den (Decken)gemälden Tizians, Tintorettos und Veroneses. "Zweidimensionalität, Dreidimensionalität, Masse, Haut, Oberfläche, Volumen; all das sind wichtige Bestandteile meiner Forschungen zur Skulptur", wird der 68-jährige Wurm in einer Aussendung zur Schau zitiert. Diese ist bis 13. November in der Lagunenstadt zu erleben.

