Mahler-Mix an der Staatsoper als szenischer Flop

Staatsoperndirektor Bogdan Roščić hat schon früh seine Ehrfurcht vor dem berühmten Amtsvorgänger Gustav Mahler betont, dem Opernerneuerer, der selbst nie eine Oper verfasst hat. So hat der Intendant die gesamte neue Saison am Ring unter Mahlers Geist gestellt und gleich mit der ersten Spielzeit das angesetzt, was es nicht gibt: Eine Oper des Komponisten. Am Ende der Premiere des Mahler-Mixes "Von der Liebe Tod" am Donnerstag steht jedoch die Bilanz: Keine gute Entscheidung.