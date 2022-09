60. Viennale wird Ulrich Seidls umstrittenes "Sparta" zeigen

Die Viennale geht in der Debatte um die Umstände der Dreharbeiten von Ulrich Seidls Drama "Sparta" in Vorlage: Das Festival wird den Film um einen von Georg Friedrich gespielten Mann, der mit seinen pädophilen Neigungen kämpft, ins heurige Programm aufnehmen. "Die Viennale ist überzeugt, dass Filmfestivals nicht zuletzt dazu da sind, Filme wie 'Sparta' zu zeigen und zur Diskussion zu stellen", heißt es in einer Aussendung der am 20. Oktober startenden Filmfestspiele.