"Immersives Kunsterlebnis": "Monets Garten" kommt nach Wien

Die laufende Ausstellung "Klimt - The Immersive Experience" in der Marx Halle in Wien-Landstraße ist bis 2. Oktober verlängert, und schon wird das nächste "immersive Kunsterlebnis" am gleichen Schauplatz angekündigt: "Monets Garten" soll hier nach Stationen in Berlin und Mülheim an der Ruhr von 20. Oktober 2022 bis 22. Jänner 2023 Station machen.