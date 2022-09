Ars Electronica Festival: "Planet B" kommt in Linz an

Das Ars Electronica Festival 2022 "Welcome to Planet B - A different life is possible. But how?" startet heute, Mittwoch, in Linz. Bis zum 11. September sucht das Medienkunstfestival Lösungen für die drängendste Krise unserer Zeit, den Klimawandel. Selbst will man der Prototyp einer nachhaltigen Veranstaltung sein, heuer nach zwei hybriden Ausgaben wieder analog am Campus der mitveranstaltenden Linzer Kepler-Universität (JKU) und in der Innenstadt.