Wien Modern widmet sich heuer einfach mal der Komplexität

Das Neue-Musik-Festival Wien Modern gehörte im Vorjahr zu den Leidtragenden des Lockdowns. Heuer will man umso mehr durchstarten. "Wenn alles so einfach wäre" hat Intendant Bernhard Günther über die Ausgabe 2022 als optimistisch-ironisches Motto gestellt. Einfach los geht es am 29. Oktober, wobei man bis 30. November "100 Versuche über den guten Umgang mit Komplexität" respektive 77 Erst- und Uraufführungen im Talon hat, die am Dienstag im Volkstheater enthüllt wurden.