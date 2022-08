Sziget Festival in Budapest erreichte 450.000 Besucher

Das gestern, Montag, zu Ende gegangene Sziget Festival in Budapest hat rund 450.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Gegenüber der Nachrichtenagentur MTI gab Festival-Sprecher Tamas Kadar an, die durchschnittliche tägliche Besucherzahl sei heuer höher gelegen als 2019, als das populäre Rock- und Pop-Fest sieben Tage dauerte und 530.000 Menschen anzog. In den Jahren 2020 und 2021 war das Sziget aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.