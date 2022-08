Erneut Rock-Festival in Türkei verboten

In der Türkei hat ein erneutes Verbot eines Musikfestivals für viel Protest gesorgt. Das Zeytinli Rock-Festival sei "aufgrund von intensiven Beschwerden und Klagen der Bürger" nicht genehmigt worden, bestätigte die Präfektur der westtürkischen Gemeinde Burhaniye der dpa am Donnerstag. Kritiker sehen in der Entscheidung eine erneute Geste der Unterdrückung der Kreativszene im Land durch die islamisch konservative Regierungspartei AKP.