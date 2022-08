Theaterfestival "Europa in Szene" startet im September durch

Das Theaterfestival der wortwiege "Europa in Szene" unter der künstlerischen Leitung von Anna Maria Krassnigg widmet sich von 14. September bis 16. Oktober in den Kasematten Wiener Neustadt europäischen Mythen und Narrativen in Kunst und Wissenschaft. Shakespeares "Coriolanus" wird unter Regie von Azelia Opak gezeigt, Uwe Reichwaldt bringt "Totentanz" von August Strindberg auf die Bühne. Gäste erwarten weiters fünf Abende mit dem Format "Reden!" und die Reihe "Salon Europa".