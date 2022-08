King Gizzard & The Lizzard brechen Tour ab

Die australische Psychedelic-Rockband King Gizzard & The Lizzard muss ihre laufende Tournee canceln. Betroffen davon ist auch das für heute, Sonntag, angesetzte Konzert in der Wiener Arena. Der Grund ist die Morbus-Crohn-Erkrankung von Leadsänger Stu Mackenzie, über die der 31-Jährige nun erstmals in der Öffentlichkeit spricht.