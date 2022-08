Österreichischer Regisseur Schwarz in Bayreuth niedergebuht

Es wurde am Ende der erwartete raue Wind eines Buhsturms, der dem österreichischen Jungregisseur Valentin Schwarz und seinem Team nach dem Ende des neuen "Ring des Nibelungen" im Bayreuther Festspielhaus am Freitagabend ins Gesicht blies. Mit der in Teilen starken "Götterdämmerung" vollendete der 33-jährige Theatermacher seine Neudeutung der Wagner-Tetralogie - und Neudeutung ist hier im wörtlichen Sinne zu verstehen.