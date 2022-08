Wotan brach in Bayreuth mit Sessel zusammen und den Abend ab

In dem Moment, in dem die Welt von Göttervater Wotan zusammenbricht, tat dies auch der Sessel: Der Wiener Staatsopernliebling Tomasz Konieczny hat sich am Montagabend bei der Premiere der "Walküre" bei den Bayreuther Festspielen bei einem Bühnenunfall so schwer verletzt, dass er sich nicht mehr imstande sah, den 3. Aufzug zu singen. Als sich der 50-jährige Pole im 2. Aufzug auf einen Fernsehsessel setzen wollte, brach das Requisit unter ihm zusammen.