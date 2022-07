Nitschs 6-Tage-Spiel in Prinzendorf gestartet

24 Jahre nach der Premiere hat in den frühen Samstagmorgenstunden die Zweitaufführung des 6-Tage-Spiels von Hermann Nitsch auf Schloss Prinzendorf in Niederösterreich begonnen. Nach genauen Vorgaben des im April verstorbenen Aktionskünstlers führen dabei 70 Akteure und 100 Musiker am Wochenende den ersten und zweiten Tag des Schlüsselwerks des "Orgien-Mysterien-Theaters" auf - die restlichen Tage sollen in den nächsten Jahren folgen.