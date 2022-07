Medienkunstpionier Herbert W. Franke 95-jährig gestorben

Der österreichische Science-Fiction-Autor, Medienkünstler, Höhlenforscher, Mitbegründer der Linzer Ars Electronica und Physiker Herbert W. Franke ist am Samstag 95-jährig in der Nähe von München verstorben, wie seine Familie der APA mitteilte. Zu seinem 95. Geburtstag am 14. Mai widmete ihm die OÖ Landes-Kultur GmbH noch eine Ausstellung im Francisco Carolinum in Linz. Franke sei ein "Universalgelehrter" gewesen, würdigte ihn Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).