Preis der Kunsthalle Wien an zwei Künstler vergeben

Der mit 3.000 Euro dotierte Hauptpreis der Kunsthalle Wien geht an Albin Bergström von der Akademie der bildenden Künste Wien und Julius Pristauz von der Universität für angewandte Kunst Wien. Mit dem zum achten Mal an Absolventen der beiden Universitäten vergebenen Preis werden junge Künstlerinnen und Künstler gefördert. Man freue sich, mit diesen in "Austausch zu treten und von ihnen zu lernen", so das Kollektiv WHW, das die künstlerische Leitung der Kunsthalle innehat.