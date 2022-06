Österreichischer Filmpreis wird zum 12. Mal verliehen

Am Donnerstagabend wird zum 12. Mal der Österreichische Filmpreis verliehen. Bei der Gala in Grafenegg gehen "Große Freiheit" von Sebastian Meise und Arman T. Riahis "Fuchs im Bau" mit je zehn Nominierungen als Topfavoriten ins Rennen. In der Königskategorie Bester Spielfilm haben daneben auch "Me, We" von David Clay Diaz und "Moneyboys" von C.B. Yi Chancen. Dabei steht der von der jungen Filmemacherin Clara Stern gestaltete Abend unter dem Motto "All together now!".