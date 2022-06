Am heutigen Abschlusstag erlebt nämlich die "neue" FM4-Bühne ihre Feuertaufe. Bisher befand sich diese am nördlichen Ende der Partymeile, idyllisch gelegen in einer Naturarena zwischen Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke. Diese Stage ist aber inzwischen Geschichte. Nun fungiert die große zentrale Festbühne am Sonntag als FM4-Auftrittsort - wobei dies bereits beim "abgespeckten" Fest im Vorjahr der Fall war.

Begründet wurde die Rochade mit Sicherheitsbedenken. Denn zuletzt sei der Andrang auf den alten FM4-Bereich oft sehr groß gewesen, hieß es. Tatsächlich finden vor der Festbühne deutlich mehr Menschen Platz. Und mit regem Besuch ist auch heute zu rechnen: Am Abend wird Headliner Jan Delay - begleitet von seiner Live-Combo Disko Nr. 1 - dort gastieren.

Zuvor stehen heimische Künstlerinnen und Künstler - vorwiegend im Genre Deutschrap beheimatet - im Fokus. Erwartet werden etwa die Wiener Rapperin Verifiziert, das Trio Sharktank sowie die Sängerin Eli Preiss und Mavi Phoenix. Namhafte Acts sind aber auch auf anderen Insel-Arealen anzutreffen. So wird der Song-Contest-Mehrfachsieger Johnny Logan die Schlagerbühne entern. Im Ö1-Kulturzelt werden unter anderem Ernst Molden und Ursula Strauss auftreten.

Der Eintritt für das Donauinselfest ist weiterhin frei. Auch Coronabeschränkungen gab es heuer nicht mehr. Am Nachmittag war vor allem noch Chillen und Baden angesagt. Die Ufer der Neuen Donau waren stark frequentiert, das Festgelände selbst war hingegen noch vergleichsweise wenig besucht. Anzutreffen waren hier, wie meist am Sonntag, zahlreiche Familien mit Kindern.

Die vergangenen beide Tage sorgten bereits für Inselfest-Feeling in gewohnter Manier. Der Andrang war groß - und die Besucherinnen und Besucher blieben auch von den etwa für Samstagabend befürchteten Gewittern verschont. Zu den Main-Acts gehörten bisher Nico Santos, Mathea, Steffi Werger oder Peter Cornelius.

Während auf der Insel ausgelassen gefeiert wird, werden in der Ukraine vom Nachbarn Russland flächendeckend Städte bombardiert. Am Freitag wurde am Festgelände dem Kriegsgeschehen darum gedacht. Vor 22.00 Uhr wurde vor jeder Bühne per Handy-Lichtermeer ein Zeichen für Frieden gesetzt. Zudem gastiert die ukrainische Popband Latexfauna jeden Tag auf der "Friedensbühne" auf. Mittels Becherpfand werden Spenden für die Flüchtlingshilfe gesammelt.

Das Geschehen auf der Donauinsel selbst verlief bisher weitgehend friedlich. Die Polizei kann laut eigenen Angaben bisher auf ein ruhiges Fest zurückblicken. Gemeldet wurden nur vereinzelt Vorfälle - wobei am Samstag zwei Syrer wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung vorübergehend festgenommen wurden.