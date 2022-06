"Malina" in Klagenfurt: Premiere zu Bachmanns 96. Geburtstag

Die Premiere einer "Malina"-Bearbeitung von Ute Liepold am 96. Geburtstag Ingeborg Bachmanns und am Vorabend der Verleihung des 46. Ingeborg-Bachmann-Preises war am Samstag ein gesellschaftliches Ereignis in Klagenfurt. Politische Spitzen vom Kärntner Landeshauptmann und dem Klagenfurter Bürgermeister abwärts waren in den Burghof gekommen - konnten während der 75-minütigen Produktion den Verlockungen des Smartphones allerdings nicht immer widerstehen.