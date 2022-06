Styriarte dem Motto "Reisen" gerecht mit Sternfahrt eröffnet

Die Styriarte wurde heuer mit einer Sternfahrt von verschiedenen Chören und einem Auftragswerk des Musikers und Dirigenten Denovaire eröffnet. Die einzelnen Gruppen reisten per Rad, Straßenbahn, Bahn oder auch zu Fuß an, um sich dann Freitag Abend in der Helmut-List-Halle in Graz zu einem Klangkörper zu vereinen. Dazwischen sprach Intendant Mathis Huber mit regionalen Politik-Verantwortlichen gemäß dem diesjährigen Styriarte-Motto über das Thema "Reisen".