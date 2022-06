Mit elf Bühnen und insgesamt mehr als 600 Stunden Programm an drei Tagen lockt das laut Organisatoren größte Open-Air-Festival bei freiem Eintritt in Europa. Noch sind auf Bühnen wie bei Gastronomieständen die Vorbereitungsarbeiten im Gange. Um 17 Uhr startet dann das Programm der zentralen, heute von Ö3 bespielten Bühne, mit einem Auftritt von Sängerin Verena Wagner. Später hört man hier auch Sängerin Mathea und die Band Edmund.

Dem ausgelassenen Feiern steht das Gedenken an das Kriegsgeschehen in der Ukraine gegenüber: Um 21.55 Uhr soll zeitgleich bei allen Bühnen innegehalten werden, es folgt ein Lichtermeer als Zeichen der Solidarität. Die ukrainische Popband Latexfauna wird auf der "Friedensbühne" an allen drei Tagen aufspielen, mittels Becherpfand werden Spenden für die Flüchtlingshilfe gesammelt.

Wer zum Festival anreisen will, dem seien öffentliche Verkehrsmittel nahegelegt. Der ÖAMTC warnte im Vorfeld vor "rigorosen Abschleppungen", sollten Fahrzeuge verkehrswidrig abgestellt werden. Die Wiener Linien verkürzen ob des erwarteten Andrangs ihre Fahrtintervalle. Für die medizinische Sicherheit sorgt der Samariterbund und schickt rund 150 Sanitäter sowie sieben Notärzte auf die Insel.

