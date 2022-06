Zwischen ihren Songs zeigte sich Naderer auf der von Ö3 bespielten Bühne von einer ruhigen Seite. Sie spornte ihr Publikum vor allem beim Song "Bleibst du bei mir" zum Mitsingen an. Früher sei sie immer vor der Donauinselfest-Bühne gestanden und hätte sich gedacht, "da will ich auch mal stehen", so die Sängerin. Ein anderes Bild zeichnete Ray Dalton von sich, er eröffnete seine Show mit Flammen. Publikum zog der energiegeladene US-Amerikaner aber wohl weniger mit der zusätzlichen Wärme, als mit Hits wie "Can't Hold Us" oder "Rehab" von Amy Winehouse an. "Ich habe die beste Zeit meines Lebens", verkündete Dalton.

Für die medizinische Sicherheit sorgt der Arbeiter-Samariter-Bund und schickte rund 150 Sanitäter sowie sieben Notärzte auf die Insel. Man hätte rund 20 Interventionen durchgeführt, nichts Gröberes, hieß es von der Hilfsorganisation, dabei habe es sich etwa um Insektenstiche, Hitze- oder Kreislaufbeschwerden gehandelt. Auch die Polizei gab an, nichts Dramatisches sei bisher passiert. Ein Hubschrauber sei wegen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen unterwegs gewesen.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) freute sich, dass die Menschen nach zwei Jahren wieder "kostenlos großartige Kulturevents" besuchen könnten. Bei einem Rundgang über die "Arbeitsweltinsel" ließ er sich unter anderem in einem dafür vorgesehenen Container gesundheitlich durchchecken und machte andernorts Bekanntschaft mit Amphibien und Reptilien.

Ludwig und SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak zeigten sich trotz derzeit steigender Coronazahlen vom Gesundheitskonzept des Donauinselfests überzeugt. Novak betonte, dass man sich auf der Insel frei bewegen und Massen meiden könne. Vor allem bei Daltons Auftritt strömten immer mehr Menschen zum Bereich vor der Bühne, doch auch auf der dahinterliegende Wiese - zwischen Almdudler-, Döner- und Steckerlfisch-Ständen - haben sich zahlreiche Sitzkreise gebildet. Masken - Ludwig riet, sie in Innenräumen zu tragen - sucht man hier vergeblich.

Schlagersängerin Naschenweng (um 21.10 Uhr auf der Schlager-Bühne) und Singer-Songwriter Nico Santos (um 22.30 Uhr auf der zentralen Bühne) werden am Abend erwartet. Auf der größten Bühne hört man heute außerdem noch die Sängerin Mathea (19.45 Uhr) und die Band Edmund (21 Uhr).

Dem ausgelassenen Feiern steht das Gedenken an das Kriegsgeschehen in der Ukraine gegenüber: Um 21.55 Uhr soll zeitgleich bei allen Bühnen innegehalten werden, es folgt ein Lichtermeer als Zeichen der Solidarität. Die ukrainische Popband Latexfauna wird auf der "Friedensbühne" an allen drei Tagen aufspielen, mittels Becherpfand werden Spenden für die Flüchtlingshilfe gesammelt.

Wer zum Festival anreisen will, dem seien öffentliche Verkehrsmittel nahegelegt. Der ÖAMTC warnte im Vorfeld vor "rigorosen Abschleppungen", sollten Fahrzeuge verkehrswidrig abgestellt werden. Die Wiener Linien verkürzten ob des erwarteten Andrangs ihre Fahrtintervalle.

