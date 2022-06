Historische Gebäude rund um Wiener Hofburg werden saniert

Das Kunsthistorische Museum, die Brunnenanlagen am Maria-Theresien-Platz, die Amalienburg und die Hofburg sind Ziel umfassender Sanierungsarbeiten. Rund 10 Millionen Euro gibt die Burghauptmannschaft Österreich für die zumeist im Juni startenden Arbeiten am Areal der Wiener Hofburg aus. So soll die historische Bausubstanz bewahrt und die Verkehrssicherheit sowie eine zeitgemäße Nutzung gewährleistet werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung.