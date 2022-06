Kultursommer Wien mit musikalischem Eröffnungs-Picknick

In Wien startet am 1. Juli mit dem "Kultursommer" erneut jenes Open Air-Format, das vor zwei Jahren als Coronaalternativprogramm ins Leben gerufen wurde. Heuer werden bis zum 14. August an 37 Orten insgesamt 600 Acts bei großteils freiem Eintritt auftreten, wie Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) am Mittwoch ankündigten. Eröffnen wird man diesmal mit einem Prater-Picknick der Wiener Symphoniker auf der Kaiserwiese.