"Alma Who? Ich lass' mir von der Nachwelt nicht in meinen Hintern schauen" (ab 19.6.) wurde von der Londoner Autorin Penny Black für Blaha verfasst, für die Inszenierung zeichnet Heidelinde Leutgöb verantwortlich. "Alma Mahler hat mich seit Jahren verfolgt, beängstigt und gereizt", wird Blaha in einer Ankündigung zitiert. Kaum jemand sonst sei "in so viele Schubladen gesteckt worden wie diese weltbekannte Wienerin". Eine Woche später folgt "Emilie Flöge - Geliebte Muse", das auf mehr als vierhundert Postkarten und Briefen Klimts an Flöge basiert.

