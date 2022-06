Festwochen: Mit "Joy 2022" sexuelle Vielfalt feiern

Rund 60 Jahre ist es her, dass eine sexuelle Revolution die Gesellschaft aufrüttelte. Wie es heute um das Verständnis von Sexualitäten und deren Vielfalt bestellt ist, versucht der belgische Choreograf Michiel Vandevelde mit "Joy 2022" zu ergründen. Die Uraufführung des bunten Straußes aus Tanz, Text und viel nackter Haut bot am Samstag im Rahmen der Wiener Festwochen im Volkstheater wenig Überraschendes, punktete aber mit so mancher Skurrilität.