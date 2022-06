Fantasie im Doppelpack: Manfred Chobot und Walter Schmögner

Was ein "Hortschie-Tier" und was eine "Lurex-Frau" ist, hat man bei der gestrigen Präsentation des neuesten Buches des Autors Manfred Chobot (75) in der Galerie Chobot in der Wiener Innenstadt zwar nicht erfahren, doch konnten die Gäste ein kreatives Duo in voller Aktion erleben. Künstler Walter Schmögner (78) steuerte nämlich nicht nur Zeichnungen für "Das Hortschie-Tier und Die Lurex-Frau" bei, sondern eröffnete auch eine Ausstellung mit neuen Arbeiten.