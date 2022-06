Über die Rollenbesetzung für das Remake wurde zunächst nichts bekannt. In dem Originalfilm spielte Jeff Daniels einen jungen Arzt in Kalifornien, der einer Serie von tödlichen Spinnenbissen auf den Grund geht. John Goodman mimte den örtlichen Kammerjäger. Bei einer Expedition in Südamerika war eine Giftspinne im Sarg eines getöteten Wissenschaftlers in die USA gelangt. Spielberg war damals als ausführender Produzent an Bord.