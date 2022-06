Geboren wurde Zoderer am 25. November 1935 in Meran. Als er vier Jahre alt war, optierten seine Eltern für Großdeutschland und übersiedelten nach Graz. Dort ging er in die Schule. Nach dem Krieg wurde er in ein Schweizer Gymnasium geschickt, von wo er später den nach Südtirol zurückgekehrten Eltern nachfolgte. Nach der Matura studierte er in Wien Jus, Philosophie, Theaterwissenschaften und Psychologie, wurde hier Journalist und unternahm ausgedehnte Reisen in die USA, nach Kanada und Mexiko. "Ich habe damals nicht gedacht, dass ich nach Südtirol zurückkehre", sagte Zoderer in einem APA-Interview anlässlich seines 85. Geburtstags.

Seine Bücher beschäftigten sich immer wieder mit dem Hinterfragen von Zugehörigkeiten und Zuschreibungen, stellen Identitätskonflikte in den Mittelpunkt. Dass Zoderer, der sich weniger als Südtiroler Schriftsteller definierte, denn als österreichisch geprägter deutschsprachiger Autor mit italienischem Pass, immer stark mit "Südtirol-Themen" in Verbindung gebracht wurde, hatte vor allem mit seinem fulminanten Einstieg in die literarische Welt zu tun - mit dem 1982 erschienenen Roman "Die Walsche". Der Roman über eine Südtiroler Bauerntochter, die im Arbeiterviertel der Stadt mit ihrem italienischen Lebensgefährten eine Café-Bar betreibt und zum Begräbnis ihres Vaters in ihren Heimatort zurückkehrt, wurde weniger über seine universellen Themen der Entfremdung und Diskriminierung als über den dabei auch beschriebenen ethnischen Konflikt diskutiert.

Zu den weiteren bekannten Werken gehören der 2005 erschienene Erzählband "Der Himmel über Meran" oder der 2002 erschienene Roman "Der Schmerz der Gewöhnung", den er als sein wichtigstes Buch bezeichnete. Seit 2015 erscheint im Haymon Verlag eine mit Materialien ergänzte Werkausgabe von Zoderers Oeuvre.

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) und Kulturlandesrat Philipp Achammer würdigten Zoderer als "Großen der modernen Südtiroler Literatur". "Mit Joseph Zoderer verliert Südtirol einen großen Schriftsteller, der nicht nur die zeitgenössische Literatur in Südtirol ungemein geprägt hat, sondern weit darüber hinaus wahrgenommen wurde", erklärte Kompatscher in einer Aussendung. Zoderer sei zu einem "Kulturvermittler" geworden: "Mit seinen Werken hat er die Lebenswelt Südtirols einem internationalen Publikum nähergebracht." Erst am 20. Februar war dem Schriftsteller auf Vorschlag des Landes Südtirol das Ehrenzeichen des Landes Tirol verliehen worden.