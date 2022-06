Meral ?im?ek und Gerhard Oberschlick erhalten Kramer-Preis

Der diesjährige Theodor Kramer Preis für Schreiben im Widerstand und Exil geht an die türkisch-kurdische Schriftstellerin Meral Şimşek und den österreichischen Publizisten Gerhard Oberschlick. Das Preisgeld wurde im Hinblick auf den 125. Geburtstag Theodor Kramers am 1. Jänner 2022 auf 10.000 Euro erhöht und geht zu gleichen Teilen an die beiden Ausgezeichneten. Die Verleihung findet am 9. September in Niederhollabrunn statt.