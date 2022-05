Frauenbüste mit Millionenwert in Museum in Bayern entdeckt

Statt einer "gewöhnlichen" Marmorbüste hat das Bayerische Nationalmuseum plötzlich ein millionenschweres Kunstwerk in seinem Bestand: Ein Mitarbeiter konnte die Frauenskulptur einem berühmten Renaissance-Bildhauer zuordnen. "Die klassischen Züge, der beseelte Gesichtsausdruck und die äußerst raffinierte Frisur ließen als Künstler nur Simone Bianco in Frage kommen", teilte das Münchner Haus am Freitag mit. Von dem Bildhauer seien nur ein Dutzend Werke bekannt.