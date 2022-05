75. Filmfestspiele Cannes werden eröffnet

Am Dienstag werden die 75. Filmspiele Cannes mit der Zombiekomödie "Coupez!" des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius eröffnet. Bis 28. Mai rittern an der Côte d'Azur dann 21 Filme um die begehrten Palmen, darunter neue Werke von Größen wie David Cronenberg, Kelly Reichardt, Ruben Östlund oder den Dardenne-Brüdern. Neben allerlei Hollywoodprominenz darf man zudem gespannt sein auf Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage", das in der Reihe "Un certain regard" läuft.