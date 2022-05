Digitalisierungsprojekt zu Alban Bergs Bibliothek gestartet

An rund 3.500 Objekten wird sich ein Scanroboter der Wiener Firma Treventus in den kommenden rund zwei Jahren abarbeiten: Die Alban Berg Stiftung lässt die umfangreiche Bibliothek des Komponisten digitalisieren. "Wir wollen damit zwei Dinge erreichen: Einerseits die echte, analoge Konservierung, und andererseits die zeitgemäße, technologische Aufbewahrung", erklärte Stiftungspräsident Maximilian Eiselsberg bei einem Medientermin am Montag.