"Friede auf Erden" bei den Festwochen: Töne und Tücher

Anderswo mag man erregt das Für und Wider von Waffenlieferungen an einen angegriffenen Staat wie die Ukraine diskutieren, bei den Wiener Festwochen erinnert man sich an den alten Friedensbewegungs-Slogan: "Frieden schaffen ohne Waffen!" Bei dem Programm "Friede auf Erden", das am Sonntagabend im Jugendstiltheater am Steinhof Premiere hatte, kommen bunte Tücher und kunstvolle Töne zum Einsatz, und der Arnold Schoenberg Chor hebt seine Stimmen: "Friede, Friede auf der Erde!"