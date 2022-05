Für Kirill Serebrennikow gibt es in Russland keine Freiheit

Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow weiß nicht, wann er in seine Heimat zurückkehren wird. "Im Moment arbeite ich hier in Europa, weil es in Moskau aufgrund des Krieges nicht möglich ist", sagte Serebrennikow am Freitag in Hamburg via Liveschaltung aus Amsterdam, wo er an einer Opern-Produktion arbeitet. "Aber ich würde niemals für immer sagen. Ich bin sicher, eines Tages werde ich nach Russland zurückkehren", sagte der 52-Jährige.