Dem General wird die Mitverantwortung für Folterungen von Gegnern des syrischen Regimes in einem Gefängnis in Raqqa vorgeworfen. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Wien in Bezug auf die Vorgänge in dem syrischen Gefängnis. Im Zuge der Operation "White Milk" sollen der ehemalige BVT-Abteilungsleiter Martin W., Ex-BVT-Spionagechef Bernhard P. sowie zwei Chefinspektoren den ehemaligen General für den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft haben.

Darüber hinaus wird in der Hauptverhandlung auch zu klären sein, ob die Angeklagten die Republik Österreich in ihrem Recht auf strafrechtliche Verfolgung des Generals geschädigt haben. Davon geht die anklagende Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aus. Für die Angeklagten, die die Vorwürfe im Ermittlungsverfahren bestritten haben, gilt die Unschuldsvermutung. Nach dem morgigen Start der Hauptverhandlung sind vier weitere Termine in der kommenden Woche angesetzt.