Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition wird per Unterschrift besiegelt

Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März unterzeichnen SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag. Bei dem Termin am Vormittag im Klagenfurter Lakesidepark wird auch das Regierungsprogramm präsentiert, mit dem die beiden Parteien ihre laufende Zusammenarbeit fortsetzen. In der kommenden Woche, am 13. April, findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Landtages statt, dabei werden auch die Regierungsmitglieder angelobt.