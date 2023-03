Heute können allenfalls die Bewerber selbst kundtun, dass sie die Voraussetzungen erfüllen. Bei den Favoriten, Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler steht das soundso außer Zweifel. Doch werden wohl etliche der 70 anderen Interessenten ausscheiden.

Doskozil tat dies kurz nach Freitagmittag: "Der erste Schritt ist getan", die notwendigen Unterstützungserklärungen für seine Kandidatur seien auf dem Weg in die Parteizentrale nach Wien, postete der Landesparteichef auf seiner neuen Facebook-Seite. Über 440 Gemeindepolitikerinnen und -politiker aus ganz Österreich hätten sich in den vergangenen Tagen bei ihm gemeldet und ihm die Unterstützung zugesichert. "Das erfüllt mich mit Stolz und Demut", schrieb Doskozil weiter. "Ich weiß, dass viele von euch lange geschwiegen haben und eure Meinung in unserer Partei oft überhört wurde", stellte er weiters fest. Soziale Gerechtigkeit und bessere Lebensbedingungen für alle sollen wieder im Mittelpunkt der Sozialdemokratie stehen. Gemeinsam soll nun ein Zeichen gesetzt werden, "für jene Veränderung, die die SPÖ nun braucht". "Für mich beginnt mit dem heutigen Tag der hoffentlich faire Bewerb um die besten Ideen für unsere Partei", erklärte Doskozil. Namen seiner Unterstützer fanden sich in dem Beitrag nicht, es handle sich vor allem um Bürgermeister und Ortsparteivorsitzende, hieß es.

Die Zulassung entscheidet letztlich die Wahlkommission, die sich am Montag unter der Leitung des früheren Wiener Kommunalpolitikers Harry Kopietz konstituiert und noch einige andere Entscheidungen zu treffen hat, etwa, wer die Befragung technisch durchführt und wer für die Auszählung verantwortlich ist. Das Doskozil-Lager drängt hier darauf, dass der Prozess nicht extern durchgeführt werden soll.

Montag wird allerdings noch nicht endgültig feststehen, wie das Kandidatenfeld aussieht. Durch den Postweg sind im Laufe der Woche noch Ergänzungen möglich. Damit wird die Kommission wohl kurz vor den Feiertagen noch einmal zusammentreten.

Für seine Bewerbung als Bundesparteivorsitzender hat Doskozil seit Donnerstag einen neuen Facebook-Auftritt, neben jenem für seine Funktion als Landeshauptmann. Zu finden ist dieser unter "Hans Peter Doskozil", als Titelbild fungiert ein roter Banner mit der Aufschrift "Das Richtige tun!" und einem Kreuzerl für Doskozil. Die ersten Postings sind mit den Hashtags "TeamDosko" und "DasRichtigeTun" versehen.