Schülervertreter wollen wieder Änderungen bei Matura

Schülervertreterinnen und Schülervertreter fordern wieder einmal Änderungen bei der Matura. Unter anderem soll die mündliche Reifeprüfung wie 2019/20 und 2020/21 nur freiwillig sein. Außerdem sollen der Prüfungsstoff eingeschränkt und die Arbeitszeit bei den Klausuren wieder verlängert werden, heißt es in einem Offenen Brief. Im Bildungsministerium hält man allerdings an den erst im Herbst verordneten Regeln fest, hieß es auf APA-Anfrage.